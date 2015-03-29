artelpc

Георгий artelpc

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$27
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Заполнение интернет-магазина новыми позициями

    $20

    Необходимо зайти на сайт на платформу ReadyScript и наполнить его новыми позициями, добавив их в уже существующие категории товаров и, при необходимости, создав новые категории. Сами товары, их описания и изображения берутся с сайтов поставщиков. ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Плагин для смены телефона на всех страницах

    $27

    1.      Есть сайт сделанный на CMS WordPress 2.      На сайте порядка 300 страниц под коммерчески запросы с номером телефона 8(123) 456-78-90 либо +7(495) 456-78-90. 3.      Надо создать плагин который заменяет телефоны на всех страницах сайта в виде ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интеграция Bitrix24 с сайтом на WP

    Есть полноценный сайт, с 3 формами для оставление заявки, после заполнение всех полей эти данные приходят на нашу почту. Необходимо,  сделать чтобы эти данные попадали в Bitrix24 и создавался клиент с этими полями. ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка LP по макету

    $152

    Нужно сверстать лендинг по готовому дизайну, без натяжки на движок, html подойдет:) . В лендинге должны использоваться: элементы онлайн-конструктора (смотри пример)мини-слайдерформа онлайн-заказа с отправкой заказа на emailпоставить музыку с ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3 Правки по сайту на WP

    $10

    Нужно сделать две правки на сайте работающему на WP 1. Сейчас, чтобы прописать заголовок, который будет отображаться для необходимой страницы нужно заходить в template.php и там вводить заголовок в H1 и id ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовка 30 иконок для сайта типографии

    $90

    Евгения, здравствуйте. Вот список услуг типографии: Печать чертежей Печать визиток Печать листовок Печать каталогов Печать буклетов Печать флаеров Печать дипломов и грамот Офсетная печать ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • NetCat: доработка интернет-магазина

    1. Сделать хлебные крошки 2. Всплывающее окно 3. Фильтры разделить на 4 части: Модель-Дополнительные эффекты-Цвет-Материал 4. Убрать корзину сверху 5. Сделать так, что бы во всех страниц нужного раздела, была активной ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отрисовка 3 картинок и фона для главной странице

    $50

    Категории (кантри, прованс, классика) на главной странице prntscr.com/6bcq0p заменить на изображение для Прованса - Лувр, для Классики - Исаакиевский собор, для Кантри - изображение деревушки, либо сельской церкви. За образец взять http://prntscr.com/6bvyar На каждой ...

    Иконки и Пиксель-арт1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3 Картинки для главной страницы

    Для главной страницы сайта надо сделать 3 картинки и фон под них. Каждая картинка это фотография исторического здания, в нашем случае это Лувр, Исаакиевский собор и деревушка. Пример ...

    Иконки и Пиксель-арт9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 17 Иконок на сайт

    $50

    Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Надо нарисовать 17 иконок. 12 из которых должны быть размера 250*250 и отображать смысл описания под ними http://prntscr.com/417tti и 5 размером 150*150 тематика спецодежда их название Спецодежда, Униформа, Рабочая Обувь, Рукавицы ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Правки по SF

    $50

    Правка меню раздела магазин для сайта safety-shop.ru . При наведение на "магазин" меню смещается влево, надо сделать чтобы оно нормально отображалось во всех браузерах и выглядело аккуратным

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$27
10 баллов
8 лет назад
Плагин для смены телефона на всех страницах
WordPress
Все отлично, задача поставлена точно, всегда на связи, оплату получил. Рекомендую!
Очень оперативно и качественно решен был мой вопрос. Отдельно стоит отметить, что Анатолий сделал видео в котором все очень понятно было показано и рассказано. Рекомендую Анатолия как отличного специалиста. Респект!
Ответный отзыв
Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта и натяжка его CMS WP
HTMLWordPress
Георгий, спасибо за работу. Человек скидывал все правки, отдельно в документе. Все расписано и разложено по полочкам. Всегда идет на встречу. Приятен в общении! Надеюсь еще поработаем!
1. Отличный менеджмент 2. Отличное знание предмета 3. Вникание в суть и понимание проекта и ТЗ, на основе всего этого предложение своих рабочих решений, которые на много лучше изначально поставленной задачи. 4. Ответственность 5. Пунктуальность 6. Реальное нахождение в онлайне в рабочее время и возможность общения не текстом, а голосом + демонстрация экрана 7. Отличные демонстрационные навыки и умение объяснять 8. Желание решить проблему заказчика, а не вытрясти с него денег 10 из 10 Рекомендую к сотрудничеству и обращусь еще сам не раз P.S. Я получил большое удовольствие от работы с вами. Спасибо!
Ответный отзыв
uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Сервис онлайн-конструктор открыток
Георгий лучший заказчик с кем мне приходилось работать на этой бирже. Абсолютно четко была поставлена задача, каждый этап вовремя был оплачен, также учтены все мои замечания по архитектуре. Спасибо большое за работу, буду сотрудничать постоянно!
Юрий, это лучший специалист которого я знаю. Ответственный, честный, открытый, знающий и любящий свое дело - очень редкие качества для людей, а тем более для программистов и Юрий ими всеми обладает. Очень рекомендую Юрия и буду с ним работать в других проектах.
Ответный отзыв
udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Отрисовка 30 иконок для сайта типографии
Отличный работодатель, интересное задание, сотрудничеством довольна!
Евгения отличный специалист и отличный человек. Задачи понимает сразу и корректировать и сидеть вместе над макетом не надо. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
xsite
46 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
NetCat: доработка интернет-магазина
Все хорошо, рекомендую
Рекомендую как обязательного и хорошо знающего свое дело специалиста
Ответный отзыв
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