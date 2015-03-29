1. Отличный менеджмент 2. Отличное знание предмета 3. Вникание в суть и понимание проекта и ТЗ, на основе всего этого предложение своих рабочих решений, которые на много лучше изначально поставленной задачи. 4. Ответственность 5. Пунктуальность 6. Реальное нахождение в онлайне в рабочее время и возможность общения не текстом, а голосом + демонстрация экрана 7. Отличные демонстрационные навыки и умение объяснять 8. Желание решить проблему заказчика, а не вытрясти с него денег 10 из 10 Рекомендую к сотрудничеству и обращусь еще сам не раз P.S. Я получил большое удовольствие от работы с вами. Спасибо!