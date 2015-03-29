Необходимо зайти на сайт на платформу ReadyScript и наполнить его новыми позициями, добавив их в уже существующие категории товаров и, при необходимости, создав новые категории. Сами товары, их описания и изображения берутся с сайтов поставщиков. ...
- $20Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт5 лет назад
- $27
1. Есть сайт сделанный на CMS WordPress 2. На сайте порядка 300 страниц под коммерчески запросы с номером телефона 8(123) 456-78-90 либо +7(495) 456-78-90. 3. Надо создать плагин который заменяет телефоны на всех страницах сайта в виде ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Приветствую. Нужно сверстать сайт по макетам и натянуть его на WP с небольшой доработкой его функционала Краткая суть: Есть тема она полностью на html5 и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Нужно полностью переделать логику онлайн-конструктора открыток, как указано в ТЗВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть полноценный сайт, с 3 формами для оставление заявки, после заполнение всех полей эти данные приходят на нашу почту. Необходимо, сделать чтобы эти данные попадали в Bitrix24 и создавался клиент с этими полями. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $152
Нужно сверстать лендинг по готовому дизайну, без натяжки на движок, html подойдет:) . В лендинге должны использоваться: элементы онлайн-конструктора (смотри пример)мини-слайдерформа онлайн-заказа с отправкой заказа на emailпоставить музыку с ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно сделать две правки на сайте работающему на WP 1. Сейчас, чтобы прописать заголовок, который будет отображаться для необходимой страницы нужно заходить в template.php и там вводить заголовок в H1 и id ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $90
Евгения, здравствуйте. Вот список услуг типографии: Печать чертежей Печать визиток Печать листовок Печать каталогов Печать буклетов Печать флаеров Печать дипломов и грамот Офсетная печать ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад
1. Сделать хлебные крошки 2. Всплывающее окно 3. Фильтры разделить на 4 части: Модель-Дополнительные эффекты-Цвет-Материал 4. Убрать корзину сверху 5. Сделать так, что бы во всех страниц нужного раздела, была активной ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Категории (кантри, прованс, классика) на главной странице prntscr.com/6bcq0p заменить на изображение для Прованса - Лувр, для Классики - Исаакиевский собор, для Кантри - изображение деревушки, либо сельской церкви. За образец взять http://prntscr.com/6bvyar На каждой ...Иконки и Пиксель-арт1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Для главной страницы сайта надо сделать 3 картинки и фон под них. Каждая картинка это фотография исторического здания, в нашем случае это Лувр, Исаакиевский собор и деревушка. Пример ...Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Надо нарисовать 17 иконок. 12 из которых должны быть размера 250*250 и отображать смысл описания под ними http://prntscr.com/417tti и 5 размером 150*150 тематика спецодежда их название Спецодежда, Униформа, Рабочая Обувь, Рукавицы ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Знание и опыт работы с Woocommerce/WP Что нужно: Правки на сайте, согласно заданию, правки небольшие. Вы подаете заявку, я вам на почту высылаю ТЗ если согласовываем с вами цену ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Правка меню раздела магазин для сайта safety-shop.ru . При наведение на "магазин" меню смещается влево, надо сделать чтобы оно нормально отображалось во всех браузерах и выглядело аккуратнымHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад