Разработка сайта на основе CMS

Здравствуйте ! Задача из 2х частей: 1. Перенести дизайн сайта www.krosma.ru на джумлу (сейчас стоит кажется какой-то самописный движок) 2. Перенести весь контент (страниц не много) Приблизительный бюджет 3000 рублей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн сайта имеется с версткой. Нужно настроить какую-нибудь CMS, можно даже бесплатную, чтобы были следующие условия:
1. Модуль верхнего меню (на главной странице)
2. Модуль бокового меню (в разделе)
3. Модуль раздела
4. Модуль страницы (связанной с разделом)
5. Модуль общего поиска по сайту (на главной странице и на всех разделах)
6. Модуль регистрации пользователей
7. Отображение статистики посещения пользователей сайта (за месяц, день, час)
8. Модуль фотогалереи (добавляет фото только администратор)
9. Модуль специального поиска по таблице базы данных по 3 критериям + форма для заполнения информации (текстовая инфо и фотографии) в таблицу данных (заполнять может только зарегистрированный пользователь). На сайте размещается две такие формы поиска и формы заполнения формы.
10. Модуль голосования, опроса (для каждого раздела)
11. Модуль рейтинга – в спец базе данных имеется информация о объекте. Пользователь может выбрать объект из списка и оставить или положительный или отрицательный отзыв. Затем это все суммируется и заполняется в базе . А при поиске выводится информация об объекте вместе с рейтингом: например полож отзывов -80%, всего 56 отзывов
Определение по рейтингу 10 top и вывод их на главной странице
12. Рейтинги могут оставлять только зарегистрированные пользователи
13. Модуль обратной связи
14. Модуль комментариев, который можно добавить к любой странице
15. Модуль бронирования, участия (возможность добавления нескольких полей ввода )-отправка на почту
16. Модуль новостей
17. Модуль подписки на новости (галочка при регистрации)
18. Модуль для размещения банеров на главной странице и в разделах
19. Модуль размещения видео-новости
20. Модуль оставления отзывов по каждому объекту базы и просмотр этих отзывов
Есть сайт www.getfit.ru - очнь похожий на то что нам надо
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