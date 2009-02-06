Проапгрейдить Joomla, PHPBB, затем скрестить

Имеется сайт с контентом под управлением Joomla 1.0.x

Требуется проапгрейдить его до Joomla 1.5.x с сохранением контента.

Имеется так же форум PHPbb 2. Вместо него надо поставить форуме PHPbb 3. Сохранять контент не надо, только базу пользователей.

При попытке автоматического апгрейда возникают ошибки, поэтому, нужно почистить базу пользователей от пользователей, которые не активны и не написали ни одного сообщения. Таких много, это спаммеры.

Затем надо скрестить Joomla и PHPbb чтобы таблицы пользователей и сеансы синхронизировались.

Предварительно расскажите, как будете решать задачу.

Требуются подробные отчёты о проделанной работе.