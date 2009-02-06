Проапгрейдить Joomla, PHPBB, затем скрестить

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки166 просмотров
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Имеется сайт с контентом под управлением Joomla 1.0.x

Требуется проапгрейдить его до Joomla 1.5.x с сохранением контента.

Имеется так же форум PHPbb 2. Вместо него надо поставить форуме PHPbb 3. Сохранять контент не надо, только базу пользователей.

При попытке автоматического апгрейда возникают ошибки, поэтому, нужно почистить базу пользователей от пользователей, которые не активны и не написали ни одного сообщения. Таких много, это спаммеры.

Затем надо скрестить Joomla и PHPbb чтобы таблицы пользователей и сеансы синхронизировались.

Предварительно расскажите, как будете решать задачу.

Требуются подробные отчёты о проделанной работе.

PHPJoomla
15 лет назад
Dims
51 годРоссия
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
FLAGER
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов
15 лет назад
$50
3 дня
Отличный работник, хорошо разбирается в установке и настройке Джумлы и PHPBB (с чем мы работали), так же работает с базами данных этих программ напрямую. Всегда находится на связи и оперативно решает возникающие вопросы. Планирую обращаться к нему в дальнейшем.
Все ОК.
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