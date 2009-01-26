Проблема с Ворд Пресс

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок221 просмотр
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Блог на движке Ворд Пресс.... На морде сайта не отображаются картинки, в то время как внутри новости они нормально отображаются.

Кто готов помочь с данной проблемой, пишите!

15 лет назад
Forestov
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Svictor
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Человек , действительно все как и писал- исправил проблему за 5 минут. Специалист своего дела. Рекомендую.
Приятно иметь дело с ТС.