Форум IPB обновить до последней версии

Есть форум fanclub.dreamtheater.ru

Там очень стрый движок IPB

Нужно обновить до последней версии

И настроить шаблоны дизайна, чтобы выглядело также, как сейчас.

Наврене, надо будет дубликат аккаунта сделать на временом домене, чтобы тестить, не портя текущий.

А когда все нормлаьно будет пахать, то уже залить на основной домен

Там самое геморное - шаблоны настроить

Двиг поставить - не проблема, думаю