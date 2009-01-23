Форум IPB обновить до последней версии

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки158 просмотров
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Есть форум fanclub.dreamtheater.ru

Там очень стрый движок IPB

Нужно обновить до последней версии

И настроить шаблоны дизайна, чтобы выглядело также, как сейчас.

Наврене, надо будет дубликат аккаунта сделать на временом домене, чтобы тестить, не портя текущий.

А когда все нормлаьно будет пахать, то уже залить на основной домен

Там самое геморное - шаблоны настроить

Двиг поставить - не проблема, думаю

15 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
E-Art
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$20
1 день