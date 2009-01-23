Подключить CMS к статичному сайту

Есть сайт: www.velebit.ru

Нужно подключить к нему какую-нить простенькую админку (можно из бесплатных типа drupal или joomla)

чтобы иметь возможность редактировать наполнение разделов + возможность выводить в блоке "новые предложения" 2-3 фотоблока последних объектов. (сам блок можно редактировать вручную.)

Жду предложений по срокам и ценам.