Установить WP + шаблон.

$50
Системы управления (CMS)Закрыт14 заявок207 просмотров
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Нужно подобрать шаблон, установить Wp и настроить все + заполнить инфой - до 30 постов. Жду предложений. Цена - 250 вму.

15 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)