Необходимо в короткие сроки сверстать сайт (резинка) под Joomla дизайн сайта готов. Оплата по выполнении заказа электронным платежом Yandex.Деньги. Оставляйте цену и сроки.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
Необходимо в короткие сроки сверстать сайт (резинка) под Joomla дизайн сайта готов. Оплата по выполнении заказа электронным платежом Yandex.Деньги. Оставляйте цену и сроки.
Нужен парсер для службы знакомств Mamba (и возможно Love Planet). Парсер должен отбирать людей по заданным категориям и рассылать им сообщения.