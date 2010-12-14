slog

Самойлов slog

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка Joomla

    Необходимо в короткие сроки сверстать сайт (резинка) под Joomla дизайн сайта готов. Оплата по выполнении заказа электронным платежом Yandex.Деньги. Оставляйте цену и сроки.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Парсер для Mamba

    Нужен парсер для службы знакомств Mamba (и возможно Love Planet). Парсер должен отбирать людей по заданным категориям и рассылать им сообщения.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

batia
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Верстка Joomla
Joomla
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Быстро и грамотно выполнил заказ, планируем продолжать сотрудничество и в дальнейшем
Ответный отзыв