2 jquery слайдера

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки165 просмотров

Нужно сделать 2 слайдера на jquery. Слайдеры выделены красным, html во вложении. На втором скрине листалка картинок(должна работать как в горизонтальном положении так и в вертикальном, тоесть картинки могут быть в строку и в столбец). Продублировать слайдер с индекса но не критично.

ВАЖНО! Должно быть готово до 19:00 МСК. Все стили в Вашем ОТДЕЛЬНОМ css, js тоже.

CSSHTMLJavaScriptjQuery
11 лет назад
batia
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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