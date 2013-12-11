2 jquery слайдера

Нужно сделать 2 слайдера на jquery. Слайдеры выделены красным, html во вложении. На втором скрине листалка картинок(должна работать как в горизонтальном положении так и в вертикальном, тоесть картинки могут быть в строку и в столбец). Продублировать слайдер с индекса но не критично.

ВАЖНО! Должно быть готово до 19:00 МСК. Все стили в Вашем ОТДЕЛЬНОМ css, js тоже.