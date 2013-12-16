Натягивание готовой верстки на Modx Revo

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка130 просмотров

Есть готовая верстка, необходимо поставить ее на Modx Revo последней версии.

- Добавление/Редактирование/Удаление всех разделов сайта и отдельных блоков (шапка, подвал, колонки).

- В визуальный редактор добавить CSS классы для редактирование текста.

- Возможность загрузки PDF файлов к каждой нужной странице.

- Создать отдельный аккаунт для контент менеджера с ограниченными правами доступа к настройкам сайта и бэкенда.

Срок 4 дня.

CSSMODX
11 лет назад
mr_John
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Grigory-S
Григорий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$250
4 дня
Работа выполнена без замечаний, административная панель тонко настроена под нужды клиента, приняты меры для максимального удобства наполнения, заказчику сдан на 100% готовый сайт без ошибок. При тестировании не было выявлено ни одной недоработки. Фрилансер выполняет свои обязательства отлично, но требует исчерпывающего технического задания.
Хороший заказчик, дает четкое ТЗ, отвечает на вопросы, вовремя оплачивает. Продолжаем работать!

Заявки фрилансеров

Grigory-S
Григорий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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