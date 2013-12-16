Натягивание готовой верстки на Modx Revo

Работа выполнена без замечаний, административная панель тонко настроена под нужды клиента, приняты меры для максимального удобства наполнения, заказчику сдан на 100% готовый сайт без ошибок. При тестировании не было выявлено ни одной недоработки. Фрилансер выполняет свои обязательства отлично, но требует исчерпывающего технического задания.