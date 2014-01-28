Frontend-разработка (верстка, javascript, jquery, vue.js), Modx
Участвую в проектах регионального, федерального и международного масштаба в качестве frontend developer.
Опыт работы с 2012 года.
Если коротко:
Верстка - любого типа под все, что угодно.
Javascript - чистый/jquery/vue.js/anything
Modx - ставлю на админку со всеми наворотами + консультация/инструкция
Сотрудничаю с дизайнерами, backend-разработчиками, seo и другими специалистами. Нужна комплексная задача - обращайтесь.
Если развернуто:
- HTML5, Flexbox, Grid Layout, Pug (Jade), Handlebars, Slim
- CSS3, Less, Stylus, SASS/SCSS, PostCSS
- JavaScript native, Vue.js, jQuery, ES6+
- Bootstrap, Foundation, Jeet, F7
- Ajax, RESTful API
- Webpack, Gulp
- BEM
- Git
- Modx
- и многое другое...
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: @Grischka
Skype: grisha-skaz
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт-визитка кафе734 просмотра
- Сайт-визитка бизнес-конференции366 просмотров
- Сайт-визитка магазин меховой одежды1241 просмотр
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
MODX
Быстро, качественно, сделал даже больше чем ожидал. Можно смело рекомендовать как исполнителя.
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик, отвечает на все вопросы, мгновенная оплата! Работаем дальше!
$15
10 баллов
11 лет назад
MODX
Сделал все быстро и качественно. Даже написл детальную инструкцию со скринами в PDF. Советую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, все доступно объяснил и вовремя оплатил!
$100
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена на отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятное сотрудничество! Работаем дальше!
$7
10 баллов
11 лет назад
MODX
Задача выполнена быстро и на высшем уровне. Сложностей не возникло. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, отвечает на все вопросы, приятное общение и моментальная оплата. Надеюсь, что будем сотрудничать и дальше!
$110
10 баллов
11 лет назад
MODX
Григорий все сделал быстро и качественно. Подсказал что еще необходимо сделать того, что не было в ТЗ и как это сделать правильно. В итоге все сделал грамотно. Знает MODX, молодец.
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик и вежливый человек, готов отвечать на все возникающие вопросы, быстрое утверждение проекта. Оплата точно в срок. Будем сотрудничать и дальше!
HTML-верстка
7 отзывов
$30/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$30/час
от $30от 1 часа
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
$30/час
от $30от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$30/час
от $500от 14 дней
нет рейтинга