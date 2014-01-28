Frontend-разработка (верстка, javascript, jquery, vue.js), Modx

Участвую в проектах регионального, федерального и международного масштаба в качестве frontend developer.

Опыт работы с 2012 года.

Если коротко :

Верстка - любого типа под все, что угодно.

Javascript - чистый/jquery/vue.js/anything

Modx - ставлю на админку со всеми наворотами + консультация/инструкция

Сотрудничаю с дизайнерами, backend-разработчиками, seo и другими специалистами. Нужна комплексная задача - обращайтесь.

Если развернуто :

HTML5, Flexbox, Grid Layout, Pug (Jade), Handlebars, Slim

CSS3, Less, Stylus, SASS/SCSS, PostCSS

JavaScript native, Vue.js, jQuery, ES6+

Bootstrap, Foundation, Jeet, F7

Ajax, RESTful API

Webpack, Gulp

BEM

Git

Modx

и многое другое...

Пишу продуманно, минималистично, грамотно. Главным для себя считаю качество своей работы и соблюдение сроков. Большинство работ сдаю раньше.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @Grischka

Skype: grisha-skaz