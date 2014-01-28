Grigory-S

Григорий Grigory-S

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Frontend-разработка (верстка, javascript, jquery, vue.js), Modx

Участвую в проектах регионального, федерального и международного масштаба в качестве frontend developer. 

Опыт работы с 2012 года.

Если коротко:

Верстка - любого типа под все, что угодно.

Javascript - чистый/jquery/vue.js/anything

Modx - ставлю на админку со всеми наворотами + консультация/инструкция

Сотрудничаю с дизайнерами, backend-разработчиками, seo и другими специалистами. Нужна комплексная задача - обращайтесь.

Если развернуто:

  • HTML5, Flexbox, Grid Layout, Pug (Jade), Handlebars, Slim
  • CSS3, Less, Stylus, SASS/SCSS, PostCSS
  • JavaScript native, Vue.js, jQuery, ES6+
  • Bootstrap, Foundation, Jeet, F7
  • Ajax, RESTful API
  • Webpack, Gulp
  • BEM
  • Git
  • Modx
  • и многое другое...
Пишу продуманно, минималистично, грамотно. Главным для себя считаю качество своей работы и соблюдение сроков. Большинство работ сдаю раньше.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @Grischka

Skype: grisha-skaz

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Отзывы заказчиков

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Правки по modx revo
MODX
Быстро, качественно, сделал даже больше чем ожидал. Можно смело рекомендовать как исполнителя.
Приятный в общении заказчик, отвечает на все вопросы, мгновенная оплата! Работаем дальше!
Ответный отзыв
uarichs
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Подкатегории в галлерее (CMS MODx)
MODX
Сделал все быстро и качественно. Даже написл детальную инструкцию со скринами в PDF. Советую!
Хороший заказчик, все доступно объяснил и вовремя оплатил!
Ответный отзыв
tigruly
Ольга 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Верстка сайта
Работа выполнена на отлично! Спасибо!
Хороший заказчик, приятное сотрудничество! Работаем дальше!
Ответный отзыв
sukrona
44 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Разместить картинки и надпись на modx.
MODX
Задача выполнена быстро и на высшем уровне. Сложностей не возникло. Рекомендую!
Отличный заказчик, отвечает на все вопросы, приятное общение и моментальная оплата. Надеюсь, что будем сотрудничать и дальше!
Ответный отзыв
maks-sv
Макс 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$110
10 баллов
11 лет назад
Нужно несколько скриптов, поставить сайт на MODX
MODX
Григорий все сделал быстро и качественно. Подсказал что еще необходимо сделать того, что не было в ТЗ и как это сделать правильно. В итоге все сделал грамотно. Знает MODX, молодец.
Очень приятный заказчик и вежливый человек, готов отвечать на все возникающие вопросы, быстрое утверждение проекта. Оплата точно в срок. Будем сотрудничать и дальше!
Ответный отзыв
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