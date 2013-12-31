Здравствуйте!

Нужно несколько скриптов поставить, сайт на MODX.

Это стандартный слайдер крутилка и второй скрипт при наведении на одну из кнопок у нас появляется одна из картинок на другом слайдере, ну и еще пара не сложных моментов по сайту.

Спасибо.