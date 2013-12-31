Нужно несколько скриптов, поставить сайт на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки253 просмотра

Здравствуйте!

Нужно несколько скриптов поставить, сайт на MODX.

Это стандартный слайдер крутилка и второй скрипт при наведении на одну из кнопок у нас появляется одна из картинок на другом слайдере, ну и еще пара не сложных моментов по сайту.

Спасибо.

MODX
11 лет назад
maks-sv
Макс 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Grigory-S
Григорий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$110
1 день
Григорий все сделал быстро и качественно. Подсказал что еще необходимо сделать того, что не было в ТЗ и как это сделать правильно. В итоге все сделал грамотно. Знает MODX, молодец.
Очень приятный заказчик и вежливый человек, готов отвечать на все возникающие вопросы, быстрое утверждение проекта. Оплата точно в срок. Будем сотрудничать и дальше!

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Grigory-S
Григорий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад