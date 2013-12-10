Математика для игровых автоматов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки174 просмотра

Необходимо написать, либо переписать математику(php) для 3 игровых автоматов: Crazy Monkey 2, Sharky, Riches Of India.

30 у.е. за 1 автомат.

PHP
11 лет назад
webphp5js
Вячеслав 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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