Приветствую, сайт (на cms wordpress) стал оказывать чрезмерную нагрузку на CPU сервера. От хостера поступило требование снизить нагрузку до предельно допустимой. «Для снижения нагрузки следует оптимизировать скрипты, исключить выполнение ...
Математика для игровых автоматов
Необходимо написать, либо переписать математику(php) для 3 игровых автоматов: Crazy Monkey 2, Sharky, Riches Of India.
30 у.е. за 1 автомат.
Заявки фрилансеров
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