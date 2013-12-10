Есть интернет магазин на Битриксе http://aleanza-shop.com Необходимо сделать главное меню. ТЗ в файле. Предлагайте стоимость и сроки.
Снизить нагрузку сайта на CPU сервера
Приветствую, сайт (на cms wordpress) стал оказывать чрезмерную нагрузку на CPU сервера.
От хостера поступило требование снизить нагрузку до предельно допустимой.
«Для снижения нагрузки следует оптимизировать скрипты, исключить выполнение длительно выполняющихся, либо требуемых значительных вычислительных ресурсов, процессов.»
От вас необходимо протестировать наш сайт на cms wordpress на наличие использование неоптимизированных скриптов, действие вредоносного кода или других причин, которые вызывают столь высокую нагрузку. И устранить эти причины.
От вас требуется обязательное наличие успешно выполненных подобных заданий по снижению нагрузки сайта на CPU сервера.
Также сколько займет времени и какая стоимость вопроса.
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