Настройка XML-файла для импорта данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

необходимо настроить файл XML для импорта объектов недвижимости с сайта http://www.kalinkaimmobiliare.com/ на сайт http://tranio.com/. Структура данных по ссылке http://tranio.com/api/import_en_v1.xml. Сайт на самописной cms. Большая просьба отписываться тем, кто реально работал с технологией, сроки и стоимость работ.

11 лет назад
tassay
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров