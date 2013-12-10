Видео чат на WebRTC

Добрый день!

Сколько будет стоить:

1) выкачать все и настроить на работу со stun серверами https://apprtc.appspot.com/ (либо сделать подобное)

2) сейчас там неправильно подбирается размер. Если уменьшить или увеличить окно браузера все подбирается правильно

3) сделать возможность разрыва соединения по таймеру с сообщением снизу и таймером обратного отсчета

нужно все в виде php скрипта с js

stun:

obj.config.iceServers = [

{url:'stun: stun01.sipphone.com'},

{url:'stun: stun.ekiga.net'},

{url:'stun: stun.fwdnet.net'},

{url:'stun: stun.ideasip.com'},

{url:'stun: stun.iptel.org'},

{url:'stun: stun.rixtelecom.se'},

{url:'stun: stun.schlund.de'},

{url:'stun: stun.l.google.com:19302'},

{url:'stun: stun1.l.google.com:19302'},

{url:'stun: stun2.l.google.com:19302'},

{url:'stun: stun3.l.google.com:19302'},

{url:'stun: stun4.l.google.com:19302'},

{url:'stun: stunserver.org'},

{url:'stun: stun.softjoys.com'},

{url:'stun: stun.voiparound.com'},

{url:'stun: stun.voipbuster.com'},

{url:'stun: stun.voipstunt.com'},

{url:'stun: stun.voxgratia.org'},

{url:'stun: stun.xten.com'},

{

url: 'turn: numb.viagenie.ca',

credential: 'muazkh',

username: '[email protected]'

},

{

url: 'turn:192.158.29.39:3478?transport=udp',

credential: 'JZEOEt2V3Qb0y27GRntt2u2PAYA=',

username: '28224511:1379330808'

},