Магазин работает на shop-script 5 Админку и фтп предоставим для работы Примеры плагинов прикрепил при установке реализует требуемый функционал. и в админке фреймворка ...
Видео чат на WebRTC
Добрый день!
Сколько будет стоить:
1) выкачать все и настроить на работу со stun серверами https://apprtc.appspot.com/ (либо сделать подобное)
2) сейчас там неправильно подбирается размер. Если уменьшить или увеличить окно браузера все подбирается правильно
3) сделать возможность разрыва соединения по таймеру с сообщением снизу и таймером обратного отсчета
нужно все в виде php скрипта с js
stun:
obj.config.iceServers = [
{url:'stun: stun01.sipphone.com'},
{url:'stun: stun.ekiga.net'},
{url:'stun: stun.fwdnet.net'},
{url:'stun: stun.ideasip.com'},
{url:'stun: stun.iptel.org'},
{url:'stun: stun.rixtelecom.se'},
{url:'stun: stun.schlund.de'},
{url:'stun: stun.l.google.com:19302'},
{url:'stun: stun1.l.google.com:19302'},
{url:'stun: stun2.l.google.com:19302'},
{url:'stun: stun3.l.google.com:19302'},
{url:'stun: stun4.l.google.com:19302'},
{url:'stun: stunserver.org'},
{url:'stun: stun.softjoys.com'},
{url:'stun: stun.voiparound.com'},
{url:'stun: stun.voipbuster.com'},
{url:'stun: stun.voipstunt.com'},
{url:'stun: stun.voxgratia.org'},
{url:'stun: stun.xten.com'},
{
url: 'turn: numb.viagenie.ca',
credential: 'muazkh',
username: '[email protected]'
},
{
url: 'turn:192.158.29.39:3478?transport=udp',
credential: 'JZEOEt2V3Qb0y27GRntt2u2PAYA=',
username: '28224511:1379330808'
},
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