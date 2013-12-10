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Класс для работы с paypal
Уважаемые фрилансеры, требуется класс для работы с paypal.ru
Что он должен уметь:
1. Язык написания php
2. В качестве настроек принимает:
а. Токены и все что необходимо для работы с системой.
б. Ссылка по которой он будет работать (в качестве ссылки используется или имя файла, тогда считается что он лежит в корне, или же именно ссылка (значит код файла встроен в некую систему)).
3. Далее класс принимает:
а. Сумму которую необходимо получить.
б. Некий хэш код.
4. Возвращает:
Метку успешности и сообщение об ошибке если что то не так.
+ Хэш код переданный в начале транзакции.
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