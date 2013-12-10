Уважаемые фрилансеры, требуется класс для работы с paypal.ru

Что он должен уметь:

1. Язык написания php

2. В качестве настроек принимает:

а. Токены и все что необходимо для работы с системой.

б. Ссылка по которой он будет работать (в качестве ссылки используется или имя файла, тогда считается что он лежит в корне, или же именно ссылка (значит код файла встроен в некую систему)).

3. Далее класс принимает:

а. Сумму которую необходимо получить.

б. Некий хэш код.

4. Возвращает:

Метку успешности и сообщение об ошибке если что то не так.

+ Хэш код переданный в начале транзакции.