Сверстать и запрограммировать сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок86 просмотров

Сайт в пару страниц. Нужно сверстать и запрограммировать

11 лет назад
denistolstov5
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров