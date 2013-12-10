Магазин работает на shop-script 5 Админку и фтп предоставим для работы Примеры плагинов прикрепил при установке реализует требуемый функционал. и в админке фреймворка ...
Сверстать и запрограммировать сайт
Сайт в пару страниц. Нужно сверстать и запрограммировать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Ищу опытного программиста, который сможет добавить дополнительные функции в wordpress тему моего сайта. Всего 7 пунктов. Файл с полным ТЗ прикреплен. Срок 3 дня.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
cоздать тему дизайна для интернет магазина на движке shop-script5 Тема дизайна должна работать по аналогии с уже готовыми темами готовые темы, фтп, админку предоставлю для работы Темы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
я захотел найти через поиск интернет магазина телевизор и пишу ntktdbpjh т.е забыл переключить язык . плагин должен автоматом переключать также еще ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется написать слайдер на jquery с лайтбоксом.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужно организовать общение аудио+видео+чат на сайте между пользователями в веб интерфейсе + с возможностью подключения ip телефонов и выходом по внешней линии. У пользователей уже есть ID и пароли в SQL.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист со знанием программирования. У меня есть готовый сайт. Мне нужно создать эффект падающего снега на фоне главной страницы. Желательно обращаться по СкайпуВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Здравствуйте . Я столкнулся с проблемой выбора квалифицированных специалистов для поддержки моего сайта. Я ценю людей, которые обладают креативным мышлением, знаниями, опытом, а главное — желанием работать. И знания сайты Ucoz , HTML5 ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Постоянная задача для множества сайтов. Купить домен , хостинг, направить домен, залить на хостинк, сграбить указанный сайт, почистить, установить php скрипты, подключить лэндинг к партнёрке, протестировать. Нужен специалист для ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется толковый веб-программист для доработки функционала одностраничного сайта. С опытом реализации подобных вещей. Что конкретно нужно: 1.Настроить формы отправки заявок с функцией перетаскивания файла, который нужно перетащить мышью ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад