Магазин работает на shop-script 5 Админку и фтп предоставим для работы Примеры плагинов прикрепил при установке реализует требуемый функционал. и в админке фреймворка ...
Верстка и интеграция дизайна в новый shop-script5
cоздать тему дизайна для интернет магазина на движке shop-script5
Тема дизайна должна работать по аналогии с уже готовыми
темами
готовые темы, фтп, админку предоставлю для работы
Темы дизайна
Приложение «Сайт» предоставляет общий редактор шаблонов дизайна для разных приложений: «Сайт», «Блог», «Магазин» и других уже выпущенных и планируемых к выпуску приложений.
Файлы шаблонов
В Вебасисте предусмотрены два стандартных местах для хранения шаблонов дизайна (тем оформления):
wa-apps/APP_ID/themes/ — оригинал темы в папке приложения
wa-data/public/APP_ID/themes/ — пользовательские изменения темы
В папке приложения (wa-apps/) хранится оригинал темы, куда она устанавливается с помощью приложения «Инсталлер». При изменении хотя бы одного шаблона с помощью встроенного редактора приложения «Сайт» создается копия оригинала темы в пользовательской папке wa-data/public/APP_ID/themes/, и с этого момента используется только она (оригинал остается в папке wa-apps/, но никак больше не изменяется через редактор дизайна).
Для редактирования шаблонов дизайна рекомендуется пользоваться только встроенным редактором дизайна, т. к. в этом случае гарантируется сохранение изменений в шаблонах дизайна при установке обновлений с помощью «Инсталлера». Если вы редактируете файлы шаблонов, не используя встроенный редактор дизайна (например, по FTP), то настоятельно рекомендуется редактировать только пользовательскую копию темы в wa-data/, чтобы не потерять изменения при установке обновлений.
Встроенный редактор дизайна
Бекенд и фронтенд Вебасиста работают на основе шаблонизатора Smarty, поэтому в содержимом шаблонов можно использовать весь инструментарий Smarty. В нижнем правом углу редактора находится шпаргалка со списком конструкций и переменных, которые можно использовать в текущем шаблоне.
В зависимости от функционала каждое приложение на свое усмотрение предоставляет свой набор обязательных шаблонов дизайна. Например, в приложении «Сайт» являются обязательными только шаблоны index.html (общая разметка страницы), page.html (вывод содержимого одной страницы) и error.html (отображение сообщения об ошибке). В приложении «Блог» есть другие обязательные шаблоны: post.html (отображение одной записи), stream.html (отображение списка записей), comments.html (комментарии к записи). Разработчик каждого приложения самостоятельно определяет, из каких шаблонов должна состоять его тема оформления и какие из шаблонов являются обязательными.
С помощью встроенного редактора дизайна владелец сайта имеет возможность редактировать все шаблоны дизайна, может создавать свои шаблоны, подключать их к основным шаблонам с помощью директивы Smarty {include file="..."}, но не может удалить обязательные файлы шаблонов, чтобы не нарушить целостность работы приложения.
Структура темы оформления
Тема оформления — это объединенные в одной папке HTML/Smarty-шаблоны, файлы JavaScript, CSS, изображения и файл-манифест theme.xml.
В файле-манифесте theme.xml должны быть перечислены основные настройки темы (название, версия) и файлы, изменение которых доступно в редакторе дизайна. Структурная схема XML размещена по адресу http://www.webasyst.com/wa-content/xml/wa-app-theme.dtd.
Подробнее о структуре темы оформления →.
Архив с дизайном лежит на диске http://perm59.net.ru/drive/?file=25843b1c4cc4f25564864db20ee0cd0ed
При успешном выполнении постоянные заказы. Сколько времени понадобится столько и делайте этот проект не горит
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