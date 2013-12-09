Разработка на Asterisk11

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок186 просмотров

Нужно организовать общение аудио+видео+чат на сайте между пользователями в веб интерфейсе + с возможностью подключения ip телефонов и выходом по внешней линии. У пользователей уже есть ID и пароли в SQL.

SQL
11 лет назад
EzMoR
Роман 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров