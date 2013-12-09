Простой скрипт на PHP обработки строк

Нужно написать скрипт на PHP следующего характера:

есть два txt файла - categories.txt и words.txt (или две textarea)

Берем первую строку из categories.txt и собираем все слова содержащие эту строку в файле words.txt

далее есть настройки правил сохранения - задается регулярное выражение и имя файла. в случае совпадения регулярки и текущей строки из categories.txt программа сохраняет их в соответствующий файл. Пользователь может добавлять-удалять эти правила, по дефолту их 0.

Если же правил сохранения нет, или к текущей строке они неприменимы - в result.txt идет построчная запись в формате

category;word[0];word[1];word[2]

т.е. строка из categories, и далее строки из words.txt содержащие вхождение строки categories через точку с запятой.

Примерный интерфейс формы: http://form.jotformeu.com/form/33423698576366

Стоимость видится 500р-1000р.