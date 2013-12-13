Исправить выведение страниц каталога на Joomla

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Завершен1 заявка126 просмотров

Исправить выведение страниц каталога на Joomla Сайт tattoo-salon.kiev.ua

Joomla
11 лет назад
sergeyMart
51 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 лет назад
$100
1 день
Был исправлен вывод категории в джумле, все сделано качественно и главное быстро, спасибо за работу! буду обращатся еще.
Отличный заказчик, очень доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 лет назад
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