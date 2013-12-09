Интеграция видео

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Закрыт1 заявка115 просмотров

Есть видео с камеры видео наблюдения необходимо сделать онлайн трансляцию этого видео на сайт. Сроки и стоимость + скайп для связи.

11 лет назад
ttton-s
Вадим 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров