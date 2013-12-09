Доработка скрита js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки150 просмотров

http://irvisfoto.ru/downloader/printingphotos/action.php?z=frs&tip=mat&size=20x30/ Необходимо чтобы загружалось через зип-папку (это уже есть) и еще была возможность добавлять несколько фото, а не 1 как сейчас. Срокчно, не больше дня.

JavaScript
11 лет назад
irinairinina
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lucky_luk
Иванович 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Сделано оперативно и хорошо.

Заявки фрилансеров

lucky_luk
Иванович 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад