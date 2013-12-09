Добавить возможность написания тайтлов

Добрый день. Есть сайт с не очень удобной админкой. Там отсутствует возможность добавления тайтлов на каждую категорию товара. Её необходимо реализовать.

Также хотелось бы прописать метатеги на каждый товар, такая возможность тоже отсутствует.

Страница с категориями выглядит так: http://clip2net.com/s/6lrwLs

Админка самописная, называется 99F CMS