Добавить возможность написания тайтлов

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Закрыт9 заявок133 просмотра

Добрый день. Есть сайт с не очень удобной админкой. Там отсутствует возможность добавления тайтлов на каждую категорию товара. Её необходимо реализовать.

Также хотелось бы прописать метатеги на каждый товар, такая возможность тоже отсутствует.

Страница с категориями выглядит так: http://clip2net.com/s/6lrwLs

Админка самописная, называется 99F CMS

11 лет назад
dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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