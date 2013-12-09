Сделать неск. заданий по Bitrix Framework

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок118 просмотров

Нужна помощь в решении нескольких учебных заданий по Bitrix Framework на темы:

- Компоненты

- Вывод динамической информации

- Кеширование

- Комплексные компоненты

- ЧПУ, "эрмитаж", постраничная навигация

- Поиск

- Расширение возможностей типовых компонентов

11 лет назад
itsabiz
Максим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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