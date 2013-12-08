Срочно нужна консультация программиста

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки134 просмотра

Нужно настроить цели в Яндекс. директ. вот инструкция: http://unitad.ru/analiz-dannih/nastroika-celi-yandex-metrika/

Не могу ее применить, так как не знаю скрпиты, формы на сайте видимо на скриптах.

Плачу 10$

11 лет назад
denistolstov5
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень понравилась работа с этим человеком. Все доходчиво объясняет. Помог решить проблему. Будем сотрудничать!
Приятный в общении заказчик. Проблем не возникало, оплатил сразу и полностью - рекомендую!

Заявки фрилансеров

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад