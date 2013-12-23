Необходимо спарсить базу товаров с сайта http://www.puteshop.ru со всеми картинками, описанием товара, свойствами и т.д и подготовить ее к загрузке на движок insales Интересуют стоимость, сроки, есть ли опыт подобной работы ...
Добавить в меню.
Есть сайт на флеше, надо добавить в меню несколько пунктов, сайт http://tai-spa.com .
Оплата по факту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $130
Добрый день, ищу программиста по webasyst для постоянного внесения правок и разработки модулей для мои сайтов. 1001minuta.ru divnom.ru nakupila.ru Сейчас нужно внести ряд правок на сайт 1001minuta.ru ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется толковый веб-программист для доработки функционала одностраничного сайта. С опытом реализации подобных вещей. Что конкретно нужно: 1.Настроить формы отправки заявок с функцией перетаскивания файла, который нужно перетащить мышью ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть готовый сайт codecanyon.net/item/advanced-custom-qr-code-generator/5979898, надо на нем поменять все на русский язык, настроить работу через яндекс почту, изменить работу с переадресацией, изменить некоторые моменты в админке, изменить немного внешний вид(немного верстки). Пишите пожалуйста если есть ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть сайт (восстановленный с вебархива) на html, необходимо перенести на DLE. Сайт когда то был на DLE. УРЛ покажу по запросу. Самое главное сохранить дизайн и структуру.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно перенести интернет магазин на платформе VamShop, на другой хостинг. ПИШИТЕ ЦЕНУ!!!Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать модуль "переходы" для сайтов на dle. Функционал: 1. Статистика переходов (от куда, поисковый запрос, время перехода) 2. Если переход был на страницу новости, то публиковать его в виде ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1vcwf7SwXCXRNIQid5nR1KoSJML6_tsqTmfCxXV6cN7M/pub К нему прилагается блок схема https://dl.dropboxusercontent.com/u/31218783/bh-d/bhd.jpg В ТЗ есть несколько вопросов еще, на которые будут ответы. Но они не вносят изменения в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужно взять любой удобный javascript-калькулятор(либо написать свой) и дополнить(под дизайн этого калькулятора) его кнопками дифференцирования и интегрирования. Операции дифференцирования и интегрирования не нужно реализовывать в калькуляторе, а нужно просто написать ajax-интерфейс, которые бы отправлял запрос ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Нужна помощь в доработке парсера прайса в Excel , написанного на Perl. Задача примерно на 4-6 часов (1-2 часа разобраться с задачей, 3-4 часа внести изменение в код). Во вложении скрипт, база подробнее ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад