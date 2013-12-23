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Завершен5 заявок251 просмотр

Есть сайт на флеше, надо добавить в меню несколько пунктов, сайт http://tai-spa.com .

Оплата по факту.

11 лет назад
igorshepe
Игорь 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
Андрей быстро справился с заданием, помог разобраться настройках. Грамотный специалист, рекомендую к сотрудничеству!
Приятно когда заказчик постоянно на связи! Оплата моментальная, сотрудничеством доволен! Рекомендую Игоря как ответственного и порядочного работодателя и характеризую только с лучшей стороны!

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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