Написание javascript-калькулятора

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок212 просмотров

Нужно взять любой удобный javascript-калькулятор(либо написать свой) и дополнить(под дизайн этого калькулятора) его кнопками дифференцирования и интегрирования. Операции дифференцирования и интегрирования не нужно реализовывать в калькуляторе, а нужно просто написать ajax-интерфейс, которые бы отправлял запрос на сервер и получал результат.

AJAXJavaScript
11 лет назад
dump
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sergiweb
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
10 дней
Сергей всё сделал верно, качеством я доволен. Рекомендую этого исполнителя.

Заявки фрилансеров

sergiweb
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад