Нужен специалист по криптовалютам, в основном BitCoin, интересуют серверные вопросы технического типа. Нужна будет консультация по теме генерации монет. Связь по скайпу.
Необходимо встроить блог на ВордПрессе в сайт
У меня есть два сайта. Вот: www.1alb.ru и вот: www.мистер-баринов.рф Один – обычный, второй – блог.
Один выполнен на php (могу ошибаться), второй – на Вордпресс
Я хотел узнать, можно ли блог каким-то образом встроить в сайт или сделать так, чтобы информация о текущих статьях блога отражалась на сайте как бы линейкой... Идея: крутить как бы 2 площадки, заполняя одну (блог) – информация будет показываться и там, и там.
Заранее извиняюсь, если говорю бред, но в технической стороне я не профи...
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