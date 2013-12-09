Необходимо встроить блог на ВордПрессе в сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки117 просмотров

У меня есть два сайта. Вот: www.1alb.ru и вот: www.мистер-баринов.рф Один – обычный, второй – блог.

Один выполнен на php (могу ошибаться), второй – на Вордпресс

Я хотел узнать, можно ли блог каким-то образом встроить в сайт или сделать так, чтобы информация о текущих статьях блога отражалась на сайте как бы линейкой... Идея: крутить как бы 2 площадки, заполняя одну (блог) – информация будет показываться и там, и там.

Заранее извиняюсь, если говорю бред, но в технической стороне я не профи...

PHPWordPress
11 лет назад
alb72
52 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
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seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
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11 лет назад

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