PHP-скрипт. Проверка индексации страниц

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Закрыт2 заявки192 просмотра

Задача: проверять и фиксировать индексацию страниц в Яндекс и Google.

Логика работы:

* в БД создаем таблицу с перечнем адресов страниц (URL) и статусом индексации в Яндексе и Google;

* скрипт запускается кроном, например, 1 раз в 5 минут;

* получаем запись с не проиндексированным адресом в любой из поисковых систем;

* проверяем наличие адреса в индексе (site:URL или другим способом, здесь я не силен) и фиксируем дату, если страница в индексе.

PHP
11 лет назад
WEBFORSAGE
Александр 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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