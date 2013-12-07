PHP-скрипт. Проверка индексации страниц

Задача: проверять и фиксировать индексацию страниц в Яндекс и Google.

Логика работы:

* в БД создаем таблицу с перечнем адресов страниц (URL) и статусом индексации в Яндексе и Google;

* скрипт запускается кроном, например, 1 раз в 5 минут;

* получаем запись с не проиндексированным адресом в любой из поисковых систем;

* проверяем наличие адреса в индексе (site:URL или другим способом, здесь я не силен) и фиксируем дату, если страница в индексе.