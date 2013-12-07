Нужен специалист по криптовалютам, в основном BitCoin, интересуют серверные вопросы технического типа. Нужна будет консультация по теме генерации монет. Связь по скайпу.
Сделать парсер на Opencart
Нужно сделать парсер товаров на двиг Opencart
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
ТЗ по сайту во вложенном файле. Пожалуйста, если возможно - указывайте порядок цен и сроки. Оплата - 100% предоплата через Вебмани с кодом протекции до завершения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Нужно реализовать фичу как тут, flashplayer.ru/play_23849.php (после загрузки игры) есть ссылка над игрой в правом верхнем углу - развернуть. Она открывает игру на полный экран при этом ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $200
Необходим толковый программист с опытом создания компонентов под Joomla 2.5 Есть сырое исполнение компонента платной регистрации, которое нужно отладить/доработать. Так же, хотелось бы кое-какую работу горе-программиста упаковать в некий компонент, который не будет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть сайт http://nemche.bget.ru Там есть блок с 12 кнопками меню (о нас, фотографии и т.д.). Ниже есть слайдер. Все работает. Нужно совместить слайдер и меню в один блок и заставить их работать, конкретно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
требуется разработка базы данных её наполнение используя апи и парс, формирование запросов и вывод данных через джумлуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть 3 сайта,при переносе хостинга возникли проблемы с YML выдачей параметров доставки и цены товара на каждом сайте. Яша жалуется и отключил данные yml файлы. В срочном порядке надо исправить.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно восстановить доступ к WordPress 2.9.1 кто может?Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно установить готовую вёрстку на движок Вёрстка полностью готова Срок работы 5 дней максимум demo.opentao.net - демка opentao.net - официальная страницаВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть плагин на Wordpress Нужно настроить галерею NextGEN Gallery 1. При изменении описаний к фотографиям ничего не происходит на самом сайте. Изменения применяются, если залить новую фотографию или ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад