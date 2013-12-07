Сделать парсер на Opencart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка89 просмотров

Нужно сделать парсер товаров на двиг Opencart

Opencart
11 лет назад
Strekoza5
Евгения 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexchspb
Алексей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
4 дня
Супер опять справился, и даже сверх задания помогает решать какие то вопросы. Рекомендую.
Всё супер, как и всегда. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexchspb
Алексей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад