Доработки на сайт (PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок178 просмотров

ТЗ по сайту во вложенном файле.

Пожалуйста, если возможно - указывайте порядок цен и сроки.

Оплата - 100% предоплата через Вебмани с кодом протекции до завершения.

PHP
11 лет назад
Skavr
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$120
3 дня
Все сделано четко по ТЗ и быстро. Рекомендую!
Отличный заказчик. Понятное ТЗ. Быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад