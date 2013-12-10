Сделать сайт на wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок167 просмотров

требуется специалист, готовый сделать данный сайт https://www.dropbox.com/s/1fkpy6qc1b6b95k/home%20page.psd на wordpress, за дополнительной информацией обращайтесь в скайп

WordPress
11 лет назад
volodj1991
Владимир 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

nikitatkach04
Никита 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик, знает чего хочет.

Заявки фрилансеров

nikitatkach04
Никита 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад