сайт сбора статистики о социальных страничках (фейсбук контакт и другие) функционал Регистрация пользователя, с напоминалкой пароля Возможность пополнить баланс (купить подписку) через шлюз интеркасса ...
Ipad версия сайта
Не происходит скрол записи на айпадах и платшетниках. НУжно починить. CMS- wordpress
Заявки фрилансеров
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