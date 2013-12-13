Модернизация сайта на SMARTY

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок124 просмотра

Уважаемые программисты,

необходимо модернизировать сайт на основе шаблонизатора SMARTY.

Задание по ссылке: http:/www.bobyakov.ru/tz2.rar

Задание рассчитано на 2 дня, готовность - до 8 декабря включительно.

Оплата в течение 2-х дней после приемки результата любым удобным для вас способом.

11 лет назад
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Vavenko
44 года
20 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$90
1 день
Владимир, выполняя проект, зарекомендовал себя как профессиональный и обязательный исполнитель. Преодолел возникшие в процессе сложности, задание выполнил в сжатый срок, всегда был на связи. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Vavenko
44 года
20 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад