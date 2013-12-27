Прикрутить администрирование и доп. функционал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок179 просмотров

Есть сайт, petite-fleur.ru

Можно зайти в его каталог и посмотреть как он выглядит внутри, он имеет много букетов в разных категориях.

Сайт на php, но администрирования к нему нет.

Нужно сделать, чтобы можно было

1. добавлять, редактировать или удалять букеты (с описанием, фото и ценой).

Приветствуется если получится сделать чтобы можно было и местами менять.

2. добавлять, изменять и удалять категории.

3. переносить букеты из одной категории в другую.

Также на самом сайте нужно добавить:

1. ссылку в шапке 'обратный звонок', при нажатии которой появляется всплывающее окно с формой для ввода телефона, удобное время звонка и кнопка 'перезвонить мне'.

2. чтобы в каталоге при наведении всплывал увеличенный вариант фотографии (как на templatemonster.com)

3. подключить платежный агрегатор (скажу какой)

4. создать возможность, чтобы у каких-то товаров не было цены и у них автоматически была кнопка 'отправить заявку'

P.S. В комментариях пишите сроки и сумму.

PHP
11 лет назад
smilesmile
Вячеслав 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
11 лет назад
$25
3 дня
Минус: Может не показывать работу в процессе. Я из-за этого нервничал, думал что не получу в срок работу. Плюс: В последний момент оказалось, что все было сделано, все работает. И когда я попросил еще доработать часть мелких пожеланий, которые не были указаны в ТЗ, то он тут же все доработал. Резюме: Программист хороший - рекомендую.
Приятно было сотрудничать. Жалко что в онлайне были в разное время. Оплата вовремя

Заявки фрилансеров

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
11 лет назад