Прикрутить администрирование и доп. функционал

Есть сайт, petite-fleur.ru

Можно зайти в его каталог и посмотреть как он выглядит внутри, он имеет много букетов в разных категориях.

Сайт на php, но администрирования к нему нет.

Нужно сделать, чтобы можно было

1. добавлять, редактировать или удалять букеты (с описанием, фото и ценой).

Приветствуется если получится сделать чтобы можно было и местами менять.

2. добавлять, изменять и удалять категории.

3. переносить букеты из одной категории в другую.

Также на самом сайте нужно добавить:

1. ссылку в шапке 'обратный звонок', при нажатии которой появляется всплывающее окно с формой для ввода телефона, удобное время звонка и кнопка 'перезвонить мне'.

2. чтобы в каталоге при наведении всплывал увеличенный вариант фотографии (как на templatemonster.com)

3. подключить платежный агрегатор (скажу какой)

4. создать возможность, чтобы у каких-то товаров не было цены и у них автоматически была кнопка 'отправить заявку'

P.S. В комментариях пишите сроки и сумму.