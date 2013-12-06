Реализовать экспорт-импорт на самописной CMS

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Закрыт5 заявок256 просмотров

CMS самописная

1) http://ewatcheshouse.com/ берем всю информацию и переносим ее на omex.lv na 3-х языках

2) в админке делаем возможность экспорт и импорт файла XML

3) при заливке фото очень важно чтобы у фото был лого Omex - как это сейчас на сайте

4) http://www.omex.lv/salidzini.xml - сделать чтобы данный файл видел только salidzini.lv и больше его никто не видел

11 лет назад
pegasus1986
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$200
18 дней
Пообещал выполнить работу до 7-го января. Взял предоплату 3000 руб. Но в итоге сорвал все сроки, ничего не сделал толком. Деньги не возвращает. Теперь говорит что болеет и не может работать, по-этому не может вернуть деньги. Раз уж взял предоплату и не выполнил работу, то будь добр верни. Тем более что я с пониманием жду уже очень долго. Никому не советую связываться!

Заявки фрилансеров

cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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