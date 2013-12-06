Реализовать экспорт-импорт на самописной CMS

CMS самописная

1) http://ewatcheshouse.com/ берем всю информацию и переносим ее на omex.lv na 3-х языках

2) в админке делаем возможность экспорт и импорт файла XML

3) при заливке фото очень важно чтобы у фото был лого Omex - как это сейчас на сайте

4) http://www.omex.lv/salidzini.xml - сделать чтобы данный файл видел только salidzini.lv и больше его никто не видел