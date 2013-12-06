Нужно сделать веб модуль (PHP + MS SQL 2005)

добрый день,

Необходимо сделать веб-форму на сайте для регистрации заказов клиентов. все логины и инфа для работы веб формы находится на другом сервере, на который есть доступ извне.

Основная загвоздка – связь PHP и MS SQL 2005

сайт кстати работает на joomla. но в принципе все что касается joomla мы можем сделать и сами. главное код формы и работа с внешней базой данных MS SQL.

есть тех задание. вышлю кандидатам для оценки.