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Нужно сделать веб модуль (PHP + MS SQL 2005)
добрый день,
Необходимо сделать веб-форму на сайте для регистрации заказов клиентов. все логины и инфа для работы веб формы находится на другом сервере, на который есть доступ извне.
Основная загвоздка – связь PHP и MS SQL 2005
сайт кстати работает на joomla. но в принципе все что касается joomla мы можем сделать и сами. главное код формы и работа с внешней базой данных MS SQL.
есть тех задание. вышлю кандидатам для оценки.
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