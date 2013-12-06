Веб-программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки190 просмотров

Отличное знание Django/Python и/или Yii/PHP , умение работать как с бекендом так и с фронтендом. Хорошие знания html/css3/js.

Постоянная и почасовая оплата.

Желательно с Украины

DjangoHTMLJavaScriptPHPPythonYii
11 лет назад
ggedza
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров