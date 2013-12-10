Оптимизация шаблона DLE с 9.5 до 10.1

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Завершен1 заявка149 просмотров

Есть шаблон под dle9.5-9.6.

Необходимо оптимизировать его под версию 10.1, если нужно, переработать верстку.

Настроить и подключить модули типа "слайдер", исходники модулей на .php имеются.

Помочь в кастомизации шаблона, это rip, необходимо уникализировать.

DLEPHP
11 лет назад
inspektor
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9 лет назад

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bo_ny
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11 лет назад
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bo_ny
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11 лет назад
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