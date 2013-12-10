Здравствуйте, В связи с расширением компания Данфосс объявляет конкурс на вакансию Разработчика ASP.NET для постоянной удаленной работы. Обязанности: • Разработка нового функционала для развития сервисной системы ...
Оптимизация шаблона DLE с 9.5 до 10.1
Есть шаблон под dle9.5-9.6.
Необходимо оптимизировать его под версию 10.1, если нужно, переработать верстку.
Настроить и подключить модули типа "слайдер", исходники модулей на .php имеются.
Помочь в кастомизации шаблона, это rip, необходимо уникализировать.
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