Здравствуйте, В связи с расширением компания Данфосс объявляет конкурс на вакансию Разработчика ASP.NET для постоянной удаленной работы. Обязанности: • Разработка нового функционала для развития сервисной системы ...
Ответственный программист для 1С корп. портал
Коллеги, доброго дня.
Спешу предложить вам интересный проект для хорошего заказчика, нужно натянуть готовый (сверстанный) html на 1С корпоративный портал.
Осуществить контроль над правильной работой модулей и инсталлировать отсутствующие.
Модуль дней рождений
Модуль Зарплатных квитков (отчетность)
Модуль сообщений сотрудникам
Справочник компании
Календарь с планировщиком для каждого сотрудника с доступом. Требуется настройка прав.
Доска почета
Личный кабинет пользователя.
ДМС – подключение к нему, информационная часть. Кнопка направить заявку.
Регистрация юзера с инструктажом. Видеоурок. Для экстанета и новичков.
Все вопросы пожалуйста в личку.
Заявки фрилансеров
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