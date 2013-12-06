Интерфейсы WebMoney

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Закрыт2 заявки150 просмотров

Необходимо подключить к автоматическому обменнику WebMoney интерфейсы биржи WM.Exchanger.ru - http://wm.exchanger.ru/asp/rules_xml.asp

11 лет назад
webberit
Игорь 
63 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров