Запрограммировать форму

На сайте test360.ru/ – внизу есть форма. Нужно её "завести".

ЧТО КОНКРЕТНО НУЖНО:

1. Не отправлять, если не заполнено хоть одно поле из двух (телефон или е-майл). Одно из них обязательно должно быть заполнено.

Ошибку выдаём под кнопкой. http://joxi.ru/scShUtg5CbCBGmxvDcc

2. Выдавать уведомление об отправке таким образом: http://joxi.ru/_cShUtg5CbBtGB8zOTU

3. Письмо должно уйти на почту. В письме должны быть отображены введённые данные и приложено приложение (или ссылка на него на сервере, если оно закачивается на сервер).

ПРОШУ УКАЗЫВАТЬ:

1. Цену

2. Срок

Нужно сегодня.