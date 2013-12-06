Поставщик товаров дает .yml ссылку по которой постоянно обновляет ассортимент. Нужно сделать чтобы ассортимент переносился в магазин с сохранением структуры разделов и подразделов. То есть через определенный промежуток времени ассортимент товаров добавлялся или конкретные ...
Доработка парсера.
Уже существует рабочий .po парсер. Но проблема в том что он сжевывает отдельно стоящие стринги в один сегмент. Когда этот сегмент передается переводчику для перевода, то он получается неправильным. Следовательно нужно доработать парсер таким образом, чтобы .po файл выводился сегмент в сегмент точно. Да и что-бы был совместим с нашей внутренней системой памяти. В общем, если владеете PHP и хотябы когда-нибудь работали с локализацией файлов, то это пустяковый проект. Просто нужно сделать быстро и качественно.
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