Доработка парсера.

Уже существует рабочий .po парсер. Но проблема в том что он сжевывает отдельно стоящие стринги в один сегмент. Когда этот сегмент передается переводчику для перевода, то он получается неправильным. Следовательно нужно доработать парсер таким образом, чтобы .po файл выводился сегмент в сегмент точно. Да и что-бы был совместим с нашей внутренней системой памяти. В общем, если владеете PHP и хотябы когда-нибудь работали с локализацией файлов, то это пустяковый проект. Просто нужно сделать быстро и качественно.