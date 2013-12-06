Проблемы с нагрузками в компоненте К2 джумлы

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Закрыт2 заявки110 просмотров

На автосайте каталог машин компонент К2. Если фильтр идет по 10 машинам проблем никаких нет, если ставить фильтр по все базе, то сразу ложится и сайт и админка

Joomla
11 лет назад
Vitaly-WCS
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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