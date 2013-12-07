Вставить слайдер на сайт

Есть сайт http://nemche.bget.ru

Там есть блок с 12 кнопками меню (о нас, фотографии и т.д.). Ниже есть слайдер. Все работает. Нужно совместить слайдер и меню в один блок и заставить их работать, конкретно как ниже:

Слайдер нужно переделать во взаимодействие с меню. Нужно блок с меню и нижний слайдер (с девочками и помадами) совместить в общую работу.

Конкретно задача следующая:

1) Нужно чтобы был Один слайдер на сайте, находился он на месте блока с меню, (то есть он же слайдер и он же меню, в одном лице) и на его месте появлялись то меню, то фотографии, но при наведении мышки на слайдер, нужно чтобы выезжало Всегда меню.

2) Меню которое у нас будет сменяться слайдером состоит из картинок, хотелось бы чтобы еще эти картинки тоже менялись, как на сайте http://hda.spb.ru/

3) Сделать вариант гибкий - чтобы квадратики меню ( которые 12 шт), могли иметь разные размеры, при смене слайдера и меню.

То есть допустим слайдер у нас имеет 8 состояний, в простом, классическом понимании это 8 картинок для смены. Из эти 8 состояний слайдера имеют вид либо фотографий, либо вид самого меню, при это размеры кнопок у меню имеют разные размеры в разных состояниях ограничиваемых общим количеством состояний меню, например 5 состояний меню и 3 картинки = 8 картинок для смены, 8 состояний. Все это хочется конено иметь возможность гибко настраивать.

Не считаю задачей слишком сложной.

Нужно заставить слайдер работать меняя html код, где будет или картинка или меню, все это на Jquery скорей всего, конечно, так же у сайта указанного выше можно посмотреть как реализовать еще и сменю картинок. Вобщем кто сталкивался, думаю справится.

Покажите у себя, потом оплата. Если боитесь что вытащим JS, можете снять видео о работе слайдера и скинуть.