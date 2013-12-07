Разработка базы данных , парсинг и апи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки193 просмотра

требуется разработка базы данных её наполнение используя апи и парс, формирование запросов и вывод данных через джумлу

JoomlaПарсинг данных
11 лет назад
ander_wolf
Андрей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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