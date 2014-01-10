Корректировка YML файла для выдачи цены .

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка153 просмотра

Есть 3 сайта,при переносе хостинга возникли проблемы с YML выдачей параметров доставки и цены товара на каждом сайте.

Яша жалуется и отключил данные yml файлы. В срочном порядке надо исправить.

11 лет назад
nokynku
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

peter23_
Петр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$60
1 день
Всё ок!
Все в порядке.

Заявки фрилансеров

peter23_
Петр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад