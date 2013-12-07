Здравствуйте! Для сайта NetCat необходимо сделать облако тегов. Версия Standard, облако в комплекте не полагается, но очень нужно. Какие есть варианты?
Доработка компонентов для Joomla 2.5
Необходим толковый программист с опытом создания компонентов под Joomla 2.5
Есть сырое исполнение компонента платной регистрации, которое нужно отладить/доработать.
Так же, хотелось бы кое-какую работу горе-программиста упаковать в некий компонент, который не будет препятствовать обновлению самой Джумлы до актуальной версии. Сейчас его работа затрагивает системные файлы и я жестко привязан к версии 2.5.14
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