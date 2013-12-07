Доработка компонентов для Joomla 2.5

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Необходим толковый программист с опытом создания компонентов под Joomla 2.5

Есть сырое исполнение компонента платной регистрации, которое нужно отладить/доработать.

Так же, хотелось бы кое-какую работу горе-программиста упаковать в некий компонент, который не будет препятствовать обновлению самой Джумлы до актуальной версии. Сейчас его работа затрагивает системные файлы и я жестко привязан к версии 2.5.14

Joomla
11 лет назад
shabashim
Илья 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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